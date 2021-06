【モデルプレス=2021/06/01】Kis-My-Ft2がデビュー10周年記念日となる8月10日に発売するベストアルバム「BEST of Kis-My-Ft2」の収録内容が発表された。

今作は2011年8月10日に発売されたデビューシングル「Everybody Go」から、高視聴率を記録した玉森裕太出演のドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」の主題歌となった最新シングル「Luv Bias」までのシングル曲34曲とMUSIC VIDEO47曲に加え、10周年記念作品となる新曲を収録することが発表され、本日より全国一斉に予約がスタートした。

また、ファンからの投票で一部の収録内容を決定する企画も実施している今回のベストアルバム。これまでシングル27作・オリジナルアルバム9作・ライブ映像商品10作をリリースし、そのジャンルレスな楽曲数300曲以上(ソロ・ユニット/舞祭組含む)の中からどの楽曲が追加収録されるかなど、その詳細は毎週YouTubeなどで解禁されていくとのこと。

◆「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」が話題

予約開始に先駆けてYouTubeでプレミア公開されたティザー動画第1弾「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」は、デビューシングル「Everybody Go」をはじめファン投票で上位人気だったMUSIC VIDEOや、10年前と現在とを対比させたグラフィック展開で構成された映像。

ファンからは、「デビュー当時の初々しいアー写から、最新のアー写はエモすぎる…」「発売10週前でこれですよ!10周年祭の始まりって感じ!盛り上げていこう!」「最初の数秒で泣けてきた…10年間、積み重ねてきたキスマイの歴史。ドラマとかバラエテイででしかキスマイを知らない人にも見てほしい!」「モチベ爆上がり!1分に10年分の可愛くてかっこよくていろんなキスマイが詰まってる!!」など歓喜の声がSNS上で溢れた。(modelpress編集部)

◆10th Anniversary ALBUM 「BEST of Kis-My-Ft2」

2021年8月10日発売

【商品形態】

<初回盤A>

スペシャルBOX仕様

・CD収録内容

DISC1.2:シングル34曲+新曲

DISC3:ファン投票 BEST of 15 Tracks

・DVD/Blu-ray収録内容

MUSIC VIDEO 47曲

全曲メンバー副音声トーク

・封入特典

メッセージカード

<初回盤B>

スペシャルBOX仕様

・CD収録内容

DISC1.2:シングル34曲+新曲

DISC3:ソロ&ユニット厳選集&「再レコーディング」ファン投票1位曲

・DVD/Blu-ray収録内容

新曲MUSIC VIDEO

メイキングドキュメント

レコーディングMOVIE(ソロアングル×7)

・封入特典

Myフォトアルバム〜キスマイ道〜作成キット

<通常盤>

初回スリーブ仕様(仮)

・CD収録内容

DISC1.2:シングル34曲+新曲+bonus track

・DVD/Blu-ray収録内容

ファン投票 BEST of LIVE SETLIST(28曲収録予定)

全曲メンバー副音声トーク

<セブンネット限定盤>

アナログレコードサイズジャケット仕様

※アナログレコードサイズのジャケットにCDがセットされています。

・CD収録内容

DISC1.2:シングル34曲+新曲

・封入特典

キスマイ・タイムズ -3.2.1 Go!-(タブロイド紙風・歴代ポスター復刻版ほか)

【収録内容詳細(予定)】

CD

<DISC 1>※全形態共通

1.新曲

2.Everybody Go

3.We never give up!

4.SHE! HER! HER!

5.WANNA BEEEE!!!

6.Shake It Up

7.アイノビート

8.My Resistance -タシカナモノ-

9.運命Girl

10.キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜

11.S.O.S(Smile On Smile)

12.キミとのキセキ

13.SNOW DOMEの約束

14.Luv Sick

15.光のシグナル

16.Another Future

17.Thank youじゃん!

<DISC 2>※全形態共通

1.Kiss魂

2.AAO

3.最後もやっぱり君

4.Gravity

5.Sha la la☆Summer Time

6.Tonight

7.君のいる世界

8.SEVEN WISHES

9.PICK IT UP

10.赤い果実

11.HOME

12.L.O.V.E.

13.君、僕。

14.君を大好きだ

15.HANDS UP

16.Edge of Days

17.ENDLESS SUMMER

18.Luv Bias

※通常盤のみbonus track収録予定

初回盤A収録 DVD/Blu-ray

<DISC 1>

1.「Everybody Go」Music Video

2.「We never give up!」Music Video

3.「SHE! HER! HER!」Music Video

4.「FIRE BEAT」Music Video

5.「祈り」Music Video

6.「WANNA BEEEE!!!」Music Video

7.「Shake It Up」Music Video

8.「アイノビート」Music Video -Dance ver.-

9.「My Resistance -タシカナモノ-」Music Video

10.「運命Girl」Music Video

11.「キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜」Music Video -Story ver.-

12.「S.O.S(Smile On Smile)」Music Video

13.「キミとのキセキ」Music Video

14.「タナゴコロ」Music Video

15.「SNOW DOMEの約束」Music Video

16.「Luv Sick」Music Video

17.「光のシグナル」Music Video

18.「Seven Journey」Music Video

19.「3.6.5」Music Video

20.「Another Future」Music Video

21.「Perfect World」Music Video

22.「Thank youじゃん!」Music Video

<DISC 2>

1.「Kiss魂」Music Video

2.「Brand New World」Music Video

3.「AAO」Music Video

4.「最後もやっぱり君」Music Video

5.「Gravity」Music Video

6.「YES! I SCREAM」Music Video

7.「Sha la la☆Summer Time」Music Video

8.「Tonight」Music Video

9.「君のいる世界」Music Video

10.「EXPLODE」Music Video

11.「PICK IT UP」Music Video

12.「赤い果実」Music Video -Short Movie-

13.「L.O.V.E.」Music Video

14.「Because I Love you」Music Video -Dance Edition-

15.「君、僕。」Music Video

16.「君を大好きだ」Music Video

17.「HUG & WALK」Music Video

18.「HANDS UP」Music Video

19.「永遠結び」Music Video -Lip ver.-

20.「Edge of Days」Music Video

21.「Mr. FRESH」Music Video

22.「To Yours」Music Video

23.「ENDLESS SUMMER」Music Video

24.「Positive Man」Music Video

