キスマイ、デビュー10周年記念ベストアルバムの収録内容発表
【モデルプレス＝2021/06/01】Kis-My-Ft2がデビュー10周年記念日となる8月10日に発売するベストアルバム「BEST of Kis-My-Ft2」の収録内容が発表された。
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今作は2011年8月10日に発売されたデビューシングル「Everybody Go」から、高視聴率を記録した玉森裕太出演のドラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」の主題歌となった最新シングル「Luv Bias」までのシングル曲34曲とMUSIC VIDEO47曲に加え、10周年記念作品となる新曲を収録することが発表され、本日より全国一斉に予約がスタートした。
また、ファンからの投票で一部の収録内容を決定する企画も実施している今回のベストアルバム。これまでシングル27作・オリジナルアルバム9作・ライブ映像商品10作をリリースし、そのジャンルレスな楽曲数300曲以上（ソロ・ユニット／舞祭組含む）の中からどの楽曲が追加収録されるかなど、その詳細は毎週YouTubeなどで解禁されていくとのこと。
◆「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」が話題
予約開始に先駆けてYouTubeでプレミア公開されたティザー動画第1弾「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」は、デビューシングル「Everybody Go」をはじめファン投票で上位人気だったMUSIC VIDEOや、10年前と現在とを対比させたグラフィック展開で構成された映像。
ファンからは、「デビュー当時の初々しいアー写から、最新のアー写はエモすぎる…」「発売10週前でこれですよ！10周年祭の始まりって感じ！盛り上げていこう！」「最初の数秒で泣けてきた…10年間、積み重ねてきたキスマイの歴史。ドラマとかバラエテイででしかキスマイを知らない人にも見てほしい！」「モチベ爆上がり！1分に10年分の可愛くてかっこよくていろんなキスマイが詰まってる！！」など歓喜の声がSNS上で溢れた。（modelpress編集部）
◆10th Anniversary ALBUM 「BEST of Kis-My-Ft2」
2021年8月10日発売
【商品形態】
＜初回盤A＞
スペシャルBOX仕様
・CD収録内容
DISC1.2：シングル34曲＋新曲
DISC3：ファン投票 BEST of 15 Tracks
・DVD／Blu-ray収録内容
MUSIC VIDEO 47曲
全曲メンバー副音声トーク
・封入特典
メッセージカード
＜初回盤B＞
スペシャルBOX仕様
・CD収録内容
DISC1.2：シングル34曲＋新曲
DISC3：ソロ＆ユニット厳選集＆「再レコーディング」ファン投票1位曲
・DVD／Blu-ray収録内容
新曲MUSIC VIDEO
メイキングドキュメント
レコーディングMOVIE（ソロアングル×7）
・封入特典
Myフォトアルバム〜キスマイ道〜作成キット
＜通常盤＞
初回スリーブ仕様（仮）
・CD収録内容
DISC1.2：シングル34曲＋新曲＋bonus track
・DVD／Blu-ray収録内容
ファン投票 BEST of LIVE SETLIST（28曲収録予定）
全曲メンバー副音声トーク
＜セブンネット限定盤＞
アナログレコードサイズジャケット仕様
※アナログレコードサイズのジャケットにCDがセットされています。
・CD収録内容
DISC1.2：シングル34曲＋新曲
・封入特典
キスマイ・タイムズ -3.2.1 Go!-（タブロイド紙風・歴代ポスター復刻版ほか）
【収録内容詳細（予定）】
CD
＜DISC 1＞※全形態共通
1.新曲
2.Everybody Go
3.We never give up！
4.SHE! HER! HER!
5.WANNA BEEEE!!!
6.Shake It Up
7.アイノビート
8.My Resistance -タシカナモノ-
9.運命Girl
10.キ･ス･ウ･マ･イ 〜KISS YOUR MIND〜
11.S.O.S（Smile On Smile）
12.キミとのキセキ
13.SNOW DOMEの約束
14.Luv Sick
15.光のシグナル
16.Another Future
17.Thank youじゃん！
＜DISC 2＞※全形態共通
1.Kiss魂
2.AAO
3.最後もやっぱり君
4.Gravity
5.Sha la la☆Summer Time
6.Tonight
7.君のいる世界
8.SEVEN WISHES
9.PICK IT UP
10.赤い果実
11.HOME
12.L.O.V.E.
13.君、僕。
14.君を大好きだ
15.HANDS UP
16.Edge of Days
17.ENDLESS SUMMER
18.Luv Bias
※通常盤のみbonus track収録予定
初回盤A収録 DVD／Blu-ray
＜DISC 1＞
1.「Everybody Go」Music Video
2.「We never give up！」Music Video
3.「SHE! HER! HER!」Music Video
4.「FIRE BEAT」Music Video
5.「祈り」Music Video
6.「WANNA BEEEE!!!」Music Video
7.「Shake It Up」Music Video
8.「アイノビート」Music Video -Dance ver.-
9.「My Resistance -タシカナモノ-」Music Video
10.「運命Girl」Music Video
11.「キ･ス･ウ･マ･イ 〜KISS YOUR MIND〜」Music Video -Story ver.-
12.「S.O.S（Smile On Smile）」Music Video
13.「キミとのキセキ」Music Video
14.「タナゴコロ」Music Video
15.「SNOW DOMEの約束」Music Video
16.「Luv Sick」Music Video
17.「光のシグナル」Music Video
18.「Seven Journey」Music Video
19.「3.6.5」Music Video
20.「Another Future」Music Video
21.「Perfect World」Music Video
22.「Thank youじゃん！」Music Video
＜DISC 2＞
1.「Kiss魂」Music Video
2.「Brand New World」Music Video
3.「AAO」Music Video
4.「最後もやっぱり君」Music Video
5.「Gravity」Music Video
6.「YES! I SCREAM」Music Video
7.「Sha la la☆Summer Time」Music Video
8.「Tonight」Music Video
9.「君のいる世界」Music Video
10.「EXPLODE」Music Video
11.「PICK IT UP」Music Video
12.「赤い果実」Music Video -Short Movie-
13.「L.O.V.E.」Music Video
14.「Because I Love you」Music Video -Dance Edition-
15.「君、僕。」Music Video
16.「君を大好きだ」Music Video
17.「HUG ＆ WALK」Music Video
18.「HANDS UP」Music Video
19.「永遠結び」Music Video -Lip ver.-
20.「Edge of Days」Music Video
21.「Mr. FRESH」Music Video
22.「To Yours」Music Video
23.「ENDLESS SUMMER」Music Video
24.「Positive Man」Music Video
25.「Luv Bias」Music Video【Not Sponsored 記事】