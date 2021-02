「女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかる」との発言で東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任した森喜朗元首相の後任に、橋本聖子五輪担当相が就任した。その後任の五輪担当相には、丸川珠代党広報本部長が就任した。世界が注目する騒動に発展した森元首相の女性蔑視発言から、思わぬ女性登用が実現した。

〔PHOTO〕gettyimages

だが現実では、日本の女性の社会進出は進んでいない。世界経済フォーラムが2019年12月に公表したジェンダーギャップ指数によれば、日本は153か国中で121位。ドイツ(10位)、フランス(15位)、英国(21位)、米国(53位)はおろか、中国(106位)や韓国(108位)にも及ばない。

とりわけ低いのは政治の分野で、日本はほぼ最下位に近い144位だ。小泉政権時の2003年6月に掲げた「2020年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度」との政治目標は達成されないまま。目標年である2020年9月に成立した菅政権では女性の閣僚はわずか2名で、9.5%という絶望的な数字だ。

しかも2020年12月15日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画では、その目標値を「2020年代の可能な限り早期に30%程度」と緩め、国政選挙での女性候補の割合を「25年に35%」と掲げたものの、努力目標にとどめている。

そうした体質を露呈させたのが、「女性議員を5名程度、オブザーバーとして参加させる」という2月16日の自民党役員連絡会の決定だ。

これを提案した二階俊博幹事長は前日の15日、「自民党女性議員飛躍の会」の稲田朋美前幹事長代行らから「『真の女性活躍』に向けた緊急提言」を受け取ったばかり。

同提言は森元首相の女性蔑視発言を踏まえて同会が作成したもので、「二階さんは女性議員の権利について理解がある」(同会メンバー)と期待されていたのだが、最悪のものが出てきたといえるだろう。

〔PHOTO〕gettyimages

さっそくロイターは“Japan's ruling party invites more women to meetings, as long as they don't talk”(日本の与党は女性議員が会議に参加することを容認するが、発言は認めない)と題した記事を世界に配信し、BBCも「自民党、女性議員に党会議『見せる』が、発言は認めず 方針表明」と報道した。あまつさえ、自民党の前近代性が世界に流布されたことになったのだ。

実際に女性議員の割合は、自民党を中心とする院内会派は衆議院で7.5%、参議院でも15.8%と、立憲民主党を中心とする院内会派の13.3%・32.6%や共産党の25%・38.5%など他の政党と比べても低い(2021年2月3日現在)。

自民党ばかりではない。連立を組む公明党も女性議員の割合は、衆議院では14.3%、参議院では17.9%と、決して高くはない。さらに2020年9月27日に開かれた党大会で衆議院選の公認候補が発表されたが、その中に女性候補の名前はなかったのだ。

女性の活躍は、国の衰退に繋がらない

問題はこうした現状を「おかしい」と思わない土壌だ。「女性という属性で差別はしていない。実力で判断している」との言い訳も聞くが、もしその通りだとすれば、女性議員の割合が9.9%の衆議院では「女性の実力は男性の10分の1にも満たない」ということになってしまうのだ。そこにフェアな競争原理が働いていないことは明らかで、そうしたいびつさが政治を歪める主因となっている。

女性が政治で活躍することは、国の衰退に繋がらない。ドイツのアンゲラ・メルケル首相は絶大なリーダーシップを発揮して世界政治をリードしているし、台湾の蔡英文総統やニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は新型コロナウイルス感染症の蔓延を見事に抑えている。活躍の場を与えられれば、能力を発揮できる女性は多いのだ。

その実証をスペインで見ることができる。スペインはもともとカトリック教徒が多く保守的傾向が強かったが、全体主義的なフランコ政権下では女性の権利は全く否定されていた。

しかしフランコ大統領が1975年11月20日に死去して独裁が終わると、民主主義が復活。ゴンザレス首相の下で女性の参政権が復活し、サパテロ大統領の下では男女共同推進政策がさらに推し進められた。

ここで重要な点は、2004年の組閣で女性副首相(筆頭)など8名の女性閣僚が抜擢されたことと、2008年に平等省が創設されたことだ。

女性登用の方針は現在のサンチェス政権にも受け継がれ、2020年1月の内閣改造では、23のポストのうち11を女性に当てがった。

副首相枠である4つのうち、筆頭副首相をふくむ3つのポストは女性が占め、外相や国防相、財務相など要職も女性が獲得した。首都であるマドリード市の前市長と前々市長も女性であり、バルセロナ市の現市長も女性が就任している。

そのおかげで、スペインのジェンダーギャップ指数は世界8位で、経済分野では72位(日本は115位)、教育分野では43位(同91位)、政治分野では8位(同144位)を占め、保健分野(スペインは93位で、日本は40位)以外では日本より優っている。

こうした事実を踏まえれば、やはりクオーター制などを導入することで、客観的かつ大胆な改革を行う必要がある。決して旧い考えにとらわれがちな一部のトップの独断によって決めるべきではない。

政治的な匂いは消えていない

さて二階幹事長の「女性議員にご覧にいれよう」発言を踏まえて稲田氏らは2月18日、世耕弘成参議院自民党幹事長と面談し、次期衆議院選での比例区での女性候補擁立などについて申し入れた。19日には山口泰明党選挙対策委員長や佐藤勉総務会長にも面談し、同様の申し入れを行う。

この度の森元首相の女性蔑視発言で、女性の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長が誕生した。

これで東京五輪では、開催地である東京都知事、五輪担当相、組織委員会会長の3名が女性ということになるが、橋本組織委員会会長の任命の背景に橋本会長の「永田町の父」と言われる森元首相の影響が伺えたり、丸川五輪担当相抜擢の背景に丸川大臣と関係が良くない小池百合子都知事に対する牽制が垣間見えたりで、政治的な匂いは消えていない。

〔PHOTO〕gettyimages

さらに前日の「女性議員飛躍の会」の申し入れに対して2月16日の自民党役員連絡会でそれを無実化しかねない二階幹事長の「オブザーバー」発言が出たことに、役員連絡会に参加資格のある野田聖子幹事長代行や丸川広報本部長(当時)は奇異とは思わず、異議を唱えなかったのかという疑問も残る。

7月23日の開会を5ヵ月後に控え、東京五輪はいよいよ悩ましさを増している。