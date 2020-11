ロシアの人気ネイルサロンが8月、インスタグラムに本物のエビの頭を使ったデザインを投稿すると「気持ち悪い」といった声が殺到した。このネイルサロンは以前にも過激なデザインを投稿し話題になっていた。11月に入って『New York Post』『LADbible』などが伝えている。「Nail Sunny」は露モスクワに拠点を置くネイルサロンで、インスタグラムのフォロワーは220万人を超える人気店だ。このサロンが8月15日、公式インスタグラムに新しい ネイルデザイン を動画で投稿した。そのデザインは本物のエビの頭を使ったもので、実際の工程も映っている。動画では爪やすりで爪の形や表面を整えて甘皮を処理した後、普通に薄いピンクのマニキュアを爪に塗り始める。しかしその後、ゴム手袋をした手がエビを持つと頭をちぎって中身を取り出し、先ほどネイルを施した指に1本ずつ被せ始めたのだ。全ての指に被せた後は何の処理をすることもなく完成となっている。この動画には多くのユーザーが驚き「気持ち悪すぎる」「全ての生き物は私達人間と同じように尊重されるべきよ。恥を知りなさい」「なぜ普通のネイルができないの?」と厳しいコメントが相次いだ。実はNail Sunny、過去にも過激なデザインを投稿しており良くも悪くも話題になっていた。インスタグラムに公開されているデザインのほとんどは一般的でおしゃれなものだが、鼻水が垂れている鼻のモチーフを取り付けたデザインの投稿もあった。また生きたアリをネイルに閉じ込めたデザインを公開した際にもバッシングを浴びている。「この動画では生き物を傷つけてはいません」というコメント付きで動画を投稿していたが、ユーザーからは「誰がこんなことをしていいと許可したんだ?」「残酷過ぎる」と批判が殺到した。過去にバッシングを受けたのにもかかわらず、過激なデザインを生み出し続けるこのサロンは今後も問題作を生み出すかもしれない。画像は『Nail Sunny 2020年8月15日付 Instagram 「shrimp on nails」、2018年8月25日付Instagram「no animals were harmed during the making of this video」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)