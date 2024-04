※すべて税込み

比べてみた結果、ソフトバンク光の月額料金は他社光回線の月額料金の平均とほぼ同じであることがわかりました。

口コミの中には「月額料金が高い」という声も見受けられましたが、その多くは不要なオプションを解約するなどしっかり対処することで安くなりますよ。

不要なオプションの確認から解約まではMy SoftBankから以下の手順で簡単に行えます。

なおスマホ代を割引にする「おうち割光セット」を契約している場合、次のオプションを外すと割引が終了してしまいます。

光BBユニット Wi-Fiマルチパック ホワイト光電話/光電話(N)+BBフォン/BBフォンのいずれか

ソフトバンク光の回線速度は、下り・上り最大1Gbpsです。

ただし、インターネット回線の最大通信速度は理論上の数値なので、ソフトバンク光で実際に1Gbpsの速度が出ることはありません。

結論から言うと、ソフトバンク光は回線が混雑する夜間などの時間帯に回線速度が遅くなりやすいです。

ソフトバンク光は、フレッツ光やドコモ光などと回線を共有する「光コラボ」です。

SNSで口コミを調べてみると、ソフトバンク光の速度に対して賛否両論の声もいくつか見受けられました。

ソフトバンク光の速度に関する良い口コミを見てみましょう。

実測値を掲載しているユーザーによる口コミです。

有線で下り285Mbps、無線で下り159Mbpsを計測しており、高画質動画の再生やビデオ通話もスムーズな水準といえます。

他社光回線からソフトバンク光に乗り換えて以降、WiFiも含めて快適との口コミも見つかりました。

ルーターの規格が古いと、最大速度が制限される恐れがあります。

定期的に見直しを行い、最新のルーターに交換しましょう。

ソフトバンク光の速度に関する悪い口コミもピックアップします。

詳しくは後述しますが、ソフトバンク光の速度は「IPv6」を利用するかしないかで大きく異なります。

速度を重視する場合は、IPv6接続を行いましょう。

光回線は、有線よりも無線のほうが回線不安定になりがちです。

WiFiの設置環境を見直すなどの対策が必要といえます。

また、工事完了までの間は、ポケット型WiFiのルーターを無料でレンタルできますが、光回線ほどの速さには期待できません。

光回線の速さは、最大速度と実測値で異なります。

最大速度はあくまでも理論値であり、実際にその速度が出るわけではありません。

光回線の実際の速さを比較する場合は、ユーザーが計測した実測値同士を比較しましょう。

※みんなのネット回線速度より引用

主要な7つの光回線で比較してみましたが、ソフトバンク光は光回線の中では平均的な速度ということがわかりました。

ソフトバンク光の平均通信速度を、インターネット通信に必要な速度の目安と比較してみました。

ソフトバンク光の平均ダウンロード速度である309.09Mbps出ていれば、オンラインゲームや4K高画質動画もさくさく観れるので快適です。

また、ソフトバンク光ではオンラインゲームも概ね快適に遊べます。

インターネットでオンラインゲームをする際は、操作のズレ(ラグと呼ばれます)などのストレスを軽減するために「Ping」の値ができる限り小さいことが求められます。

Ping値の目安は、次の表にまとめたとおりです。

ソフトバンク光のPingは16.6msなので、MOBAやRTSのゲームなら問題ありません。

しかしPUBGやスプラトゥーンのようなTPSゲームなどをプレイすると、タイムラグを感じる場面もあるかもしれません。

Switchでオンラインゲームを楽しんでいる人も速度が安定しているので、通信が途切れる「回線落ち」もしないと満足の様子です。

ソフトバンク光の速度をさらに早く安定させるためには、回線混雑を避けられるオプション「IPv6高速ハイブリッド」の利用は必須ですよ。

ソフトバンク光の通信速度は、「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE+IPv4」というオプションを利用すれば改善できます。

IPv6はIPoEという最新の通信方式を利用して、回線が混みあうポイントを自動的に避け、通信・速度を高速化できますよ。

実際に楽天ひかりからの乗り換え後、IPv6を利用してソフトバンク光で快適に通信できるようになったという評判も見つかりました。

なおソフトバンク光をIPv6高速ハイブリッドで使うには、光BBユニット(月額513円)という有線ルーターのレンタルが必要です。

ソフトバンク光を快適な速度で利用するなら、光BBユニットを申し込んでIPv6高速ハイブリットで接続すると覚えておきましょう。

ソフトバンク光が繋がらない・遅いときの対処法をご紹介します。

<ソフトバンク光が繋がらない・遅いときの対処法> ルーターを再起動する パソコンやタブレット、スマートフォンなどのデバイスを再起動する IPv6に切り替える ルーターの設置場所を変更する ルーターとデバイスの距離が遠い場合は中継器を使う 実測値が速い他社回線に乗り換える

ルーターやデバイスを再起動すると状況が改善する場合があるため、まずはこの対処法を試してみましょう。

ソフトバンク光の場合、IPv6に切り替えると通信環境を改善できる場合があります。

無線でインターネットに接続する場合は、ルーターの設置場所を変更するのがおすすめです。

窓の近くや部屋の中心など、WiFiの電波を拾いやすい場所にルーターを設置しましょう。

どうしても回線速度に満足できない場合は、ソフトバンク光よりも実測値が速い他社光回線に乗り換えましょう。

たとえば、NURO 光は最大速度と実測値の両方でソフトバンク光を上回っており、ソフトバンク光と同じソフトバンクのセット割も適用できるおすすめの光回線です。

ソフトバンク光は、スマホとのセット割やあんしん乗り換えキャンペーンなど、キャンペーンが充実している光回線です。

まずソフトバンク光の公式キャンペーンをチェックしておきましょう。

■スマホとセットでおトクな割引

ソフトバンクのスマホを利用している人は最大10回線まで1,100円割引

■回線工事費実質無料キャンペーン

24ヶ月の継続利用で、新規工事費最大31,680円が実質無料

■SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン

他社からの乗り換えで最大100,000円まで負担

■開通前レンタル

ソフトバンク光の開通まで、SoftBank AirかPocket WiFiを無料でレンタルできる

また、ソフトバンク光は公式窓口から直接申し込みをするよりも、独自のキャンペーンを実施しているネット代理店から申し込みをすることで公式キャンペーンとあわせて窓口限定キャッシュバックなども受けられるのでお得です。

利用開始前にはWiFiレンタルを無料で行っているので、引っ越し後などにすぐインターネットを利用したい人もWiFiから無償で接続できて便利です。

ソフトバンク光の評判、口コミを調査しても公式キャンペーンとあわせて代理店からのキャッシュバックをもらい、お得に契約している人がいましたよ。

しかし、ソフトバンク光は代理店窓口が多くどこから申し込んでいいか迷ってしまいますよね。

2024年4月最新の代理店情報を調査したところ、正規代理店NEXTからの申し込みが最もオススメです。

では、ソフトバンク光の窓口8社の最新キャンペーンを比較してみましょう。

代理店NEXTがおすすめの理由は、オプション契約不要で最大47,000円のキャッシュバックが2ヶ月後に受け取れるところです。

振込時期も2ヶ月後と短く、契約時の電話でオペレーターに口座番号を伝えるだけで申し込みも完了するため、キャッシュバックをもらい忘れるリスクもありません。

NEXTのキャンペーンについては後ほど詳しく解説することにして、ソフトバンク光のキャンペーンに関する良い評判・悪い評判を確認してみましょう。

ソフトバンク光のキャンペーンに関する良い評判をTwitterから検索しました。

ソフトバンク光の代理店から受け取ったキャッシュバックを投資に回そうとするユーザーがいます。

なお、おすすめ窓口のNEXTでは、最大47,000円が銀行振込されますよ。

こちらのユーザーはさまざまなキャンペーンを併用した結果、実質料金が3,000円台になったと満足している様子です。

キャンペーン目的で、他社からソフトバンク光に乗り換えたユーザーもいます。

速度にも満足しているようですね。

ソフトバンク光のキャンペーンに関する悪い評判も確認しておきましょう。

違約金無料などのキャンペーンには、それぞれ適用条件があります。

契約前に規約を確認しておき、適用できるかどうかを調べましょう。

利用する代理店によっては、キャッシュバックの受け取り手続きが煩雑な場合があります。

受け取り忘れがないように、キャッシュバック受け取りまでの手順も確認しておきましょう。

キャンペーンを適用するために、オプション加入が必須なケースも見られます。

不要なオプションは早期解約して、月額料金を抑えることが大切です。

初めて自宅に光回線を導入する方やauひかり・NURO光・楽天ひかりなどの他社回線から乗り換えるなら、代理店NEXTから新規申し込みで最大47,000円がもらえます。

NEXTのキャンペーン内容を、次の表にまとめました。

NEXTは新規申し込み時の還元額が高い正規代理店で、オプションなしでも最大47,000円と高額なキャッシュバックを最短2ヶ月で受け取れます。

ソフトバンク光のキャッシュバック窓口を選ぶ際に特に注意したいチェックポイントは、次の3点です。

キャッシュバックの受け取り時期を確認する キャッシュバックの受け取り方法をしっかり把握しておく 有料オプションの加入が必要かどうか確認する

キャッシュバックキャンペーンは受け取りのタイミング忘れや、キャッシュバックの申請方法を間違えると、還元を受け取れません。

SNS上には、還元を受け取り忘れてしまったという声や「手続きが難しい」という声もありました。

また有料オプションが必要なキャンペーンは、オプション料を含めると実質の還元額が減ってしまい、お得にならないケースもあります。

その点、NEXTなら有料オプションの加入も必要なく、申請手続きも簡単なのでオススメできる窓口だといえますよ。

キャッシュバックの受取方法

ソフトバンク光をNEXTから申し込み、キャッシュバックを受け取る流れは次の通りです。

NEXTの公式サイトから、ソフトバンク光を申し込む 申し込み時に希望のキャンペーンをオペレーターに伝える その際キャッシュバック希望の場合は、振込先の口座情報を伝える 開通工事をしてソフトバンク光が開通、接続設定をして利用開始 最短2ヶ月後に、キャッシュバックが振り込まれる

ソフトバンク光をフレッツ光や同じ回線を使う光コラボ事業者から乗り換える場合は、今お使いの設備がそのまま使えるので開通工事は必要ありません。

フレッツ光からの乗り換え=転用 他社光コラボからの乗り換え=事業者変更

また、フレッツ光は別途プロバイダ料金が発生しますが、プロバイダ料金が月額料金に込みのソフトバンク光に転用すると毎月の料金が安くなる可能性が高いです。

実際に、フレッツ光からソフトバンク光へ転用して月に2,000円も節約になったという方もいました。

初期費用がかからない分、新規契約よりキャッシュバック額は下がりますが、代理店NEXTなら転用や事業者変更でも開通2ヶ月後に15,000円の現金が受取れます。

転用・事業者変更の場合のキャッシュバック額が15,000円というのは、他社と比べても同等といえます。

フレッツ光からの転用はまず、お住まいのエリアのNTTから「転用承諾番号」を払い出してもらいましょう。

また、光コラボからソフトバンク光への乗り換えは現在契約中の事業者から、「事業者変更承諾番号」を取得してくださいね。

くわしい転用や事業者変更の手順、メリットなどは以下の記事でまとめているのであわせてチェックしておきましょう。

ソフトバンク光への乗り換え方法をまとめた記事を読む



ソフトバンク光では、他社回線からの乗り換えの方に向けて違約金や引っ越し時の回線撤去などにかかった費用を最大100,000円まで還元してくれるキャンペーンを実施中です。

ソフトバンク光の違約金負担キャンペーンで対象になるのは、主に以下の費用です。

事業者の契約違約金 プロバイダの契約違約金 回線撤去費用 モバイル回線の端末代金(42,000円まで)

たとえばauひかりは引っ越しなどで回線撤去工事をする際に高額な費用がかかりますが、ソフトバンク光を利用すれば実質的に負担をゼロにできます。

乗り換え費用の還元キャッシュバックがポイントになって、ソフトバンク光への乗り換えを検討しているという声もあがっているほど、注目度の高いキャンペーンです。

ただし、ソフトバンク光の違約金負担キャンペーンには申請手続きが必要なので、しっかりチェックしておいてくださいね。

ソフトバンク光を新規で契約する場合は、開通工事費として最大31,680円が発生します。

しかし、開通工事費は分割払いと同額が毎月割引される形になるので、実質無料となりますよ。

工事費相当分(最大31,680円)を月額基本料から割引 たとえば工事費が31,680円の場合は、24ヶ月間の利用で実質無料になる

毎月の月額料金から開通工事費は上乗せされますが、同額が割引されるので、分割払い完了時には実質無料となる仕組みです。

工事費割引キャンペーンなどを実施している光回線をまとめた記事はこちら

ソフトバンク光の開通工事が完了するまでには、申し込みから数ヶ月程度の期間がかかる場合があります。

この間は、工事不要でインターネットに接続できるポケット型WiFi、もしくはホームルーターを無料で借りられるため安心です。

ソフトバンク光の契約から3日〜4日後には端末が自宅に届くため、申し込み時にレンタルを希望してしばらく待ちましょう。

ただし「ソフトバンク光の開通月の翌月20日以内」または「ソフトバンク光の申し込みから180日以内」に端末の返却が必要です。

※税込みもしくは非課税

返却期日までに、端末到着時に同封されていた着払い伝票を使い、以下の住所へ端末や付属品を返却しましょう。

ソフトバンク光の工事費は、以下のとおりです。

※すべて税込み

新規契約の場合は、31,680円がかかると考えましょう。

ソフトバンク光の工事費は、一括払いもしくは24回払いのいずれかを選択でき、分割にする場合は月額1,100円を24ヶ月間にわたって支払います。

また、現在は公式キャンペーンにより、標準工事費が実質無料です。

ソフトバンク光の契約期間中は月額1,100円が毎月割引されるため、24ヶ月間ソフトバンク光の利用を継続することで、工事費が無料になる仕組みです。

たとえば、12ヶ月目で解約した場合、残りの12ヶ月×1,100円で13,200円の残債を支払わなければなりません。

ソフトバンク光の工事に関する良い評判をTwitterから検索してみました。

工事費無料キャンペーンに惹かれて、ソフトバンク光に乗り換えたユーザーが見つかりました。

工事完了までに数ヶ月間は待たされる可能性がありますが、その間に無料でレンタルできるホームルーターが快適との口コミもあります。

開通工事完了までレンタルできる端末は契約から2日〜3日で到着するため、引っ越し前の場合は現住所に端末を送ってもらうよう依頼しましょう。

ソフトバンク光の工事に関する悪い評判は、次のとおりです。

光回線の工事をする場合は、事前に大家さんや管理会社の許可が必要です。

工事当日にトラブルが発生しないよう、申し込みの前に承諾を得ましょう。

工事希望日が通らなかったという口コミは、他にも見られます。

ある程度は、NTT側のスケジュールに合わせる必要がありそうです。

工事完了までに時間がかかるといった内容の口コミも見られるため、開通前WiFiレンタルサービスを活用しながら、工事完了を待ちましょう。

ソフトバンク光の開通工事が遅い場合の対処法は、以下の2つです。

<ソフトバンク光の開通工事が遅い場合の対処法> 開通前WiFiレンタルサービスを利用して開通まで待つ 土日休日や深夜などの工事を依頼する

できるだけコストを抑えたい場合は、開通前WiFiレンタルサービスを利用して、ホームルーターもしくはポケット型WiFiからインターネットに接続しましょう。

もうひとつの方法は、追加料金を支払って、土日祝日、夜間といった標準工事以外の時間帯に開通工事を依頼する方法です。

※すべて税込み

※1 宅内への光ケーブルを新設もしくは配線ルートを変更する場合

※2 宅内の光ケーブルを再利用する場合

以上の追加料金がかかりますが、スケジュールの調整をしやすい場合があり、素早く開通工事が完了する可能性がありますよ。

ソフトバンク の問い合わせ先は、次のとおりです。

工事日の変更は「My SoftBank」からも受け付けているため、S-IDとパスワードでログインして「ご利用開始のご案内」から手続きを行いましょう。

ただし、工事希望日はあくまでも希望日であり、必ずしも希望した日程で工事を受けられるとは限りません。

ソフトバンク光のカスタマーサポートには、サポートセンターに電話してもなかなかつながらず、要件を伝えられないという声が上がっています。

ソフトバンク光ユーザーによる口コミをTwitterからピックアップしたので、内容を確認してみましょう。

まずは、サポートに関する良い評判を検索してみました。

初期設定がうまくいかない場合や、何らかのトラブルでインターネットに接続できなくなった場合に、丁寧な対応を受けられるようです。

WiFiが繋がりにくい場合の対処法を、カスタマーサポートのオペレーターに教えてもらっている人もいました。

後述する「悪い口コミ」では、サポートの遅さに不満を持つ人が多く見つかりますが、電話ではなくチャットなら素早い対応に期待できます。

続いて、カスタマーサポートに関する悪い評判も見ていきましょう。

必ずしもインターネットや接続機器に詳しいオペレーターに繋がるとは限らず、オペレーターの質にはばらつきがあるようです。

大規模な通信障害が発生した際に問い合わせを行ったユーザーは、通信障害を認識できていないことに疑問を抱いています。

とくに多い口コミは「電話がつながらない」という内容で、1時間以上待たされたと話すユーザーもいるようです。

ソフトバンク光のサポートセンターを利用したいときは、以下の電話番号に連絡しましょう。

電話番号:0800-111-2009(通話料無料) 営業時間:10:00〜19:00(年中無休)

カスタマーサポートがつながりにくい場合は、混雑する時間帯を避けて電話をかけましょう。

ソフトバンク光では、混雑サポートカレンダーが提供されています。

「つながりやすい」や「比較的つながりやすい」になっている時間帯・日程を選んでサポートセンターに電話をかければ、待ち時間を短く抑えられますよ。

電話以外のサポート窓口を一覧でご紹介します。

ソフトバンク公式の電話・チャットに繋がりにくい場合は、お近くのソフトバンクショップもしくはソフトバンク光を契約した正規代理店に問い合わせましょう。

なお、ソフトバンク公式では現在メールによる問い合わせを停止しており、再開時期は未定です。

ソフトバンク光の契約期間は、戸建て・マンションどちらも2年間です。

また、途中解約する場合は、以下の違約金が発生します。

※すべて税込み

工事費を分割で支払っている場合、上記の違約金に加えて、解約時点の残債が一括請求されることにも注意しましょう。

ソフトバンク光の契約期間や違約金に関する良い評判をご紹介します。

カスタマーセンターへの電話がスムーズにつながり、簡単に解約できたという評判が見つかりました。

こちらのユーザーは何度か電話をかけ直したようですが、10時の営業開始に合わせて電話をしたら繋がったと話しています。

ソフトバンク光の契約期間は2年間で、契約更新月に解約を申請すると違約金がかかりません。

続いて、ソフトバンク光の契約期間・違約金に関する悪い評判を見てみましょう。

解約を引き止められたという内容の口コミは他にもあり、押しに弱い人は解約に苦労するかもしれません。

ソフトバンク光の2年契約は自動更新されますが、課金開始日を1ヶ月目と数えて、24ヶ月〜26ヶ月目が違約金のかからない契約更新月です。

解約時には光BBユニットのほか、アダプタやケーブル類の返却も必要で、欠品があると高額な損害金が請求されるため注意しましょう。

ソフトバンク光は2年以内に解約すると、違約金+工事費の残債が請求されるため、2年以上継続して利用する予定の人におすすめです。

12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月の利用時点で解約する場合の費用を比較してみましょう。

※すべて税込み

工事費はソフトバンク光を24ヶ月利用すると全額を相殺できますが、それよりも前に解約すると、1,100円×残り月数の残債が一括請求されます。

契約から24ヶ月経過後は、24ヶ月〜26ヶ月目の契約更新月は解約金・工事費残債がいずれも0円、27ヶ月目以降は工事費残債0円で解約できるため、費用の負担を抑えられますよ。

ソフトバンク光ユーザーの評判・口コミや、ソフトバンク光自体の特徴から、ソフトバンク光には以下のメリットがあることがわかります。

<ソフトバンク光のメリット> ソフトバンク・ワイモバイルのスマホ代が毎月割引される 月500円のオプションパックでIPv6の快適な通信ができるようになる 他社違約金を実質全額負担してくれる 工事費が実質無料 フレッツ光の設備があれば工事なし・工事費無料で契約できる 代理店経由なら高額キャッシュバックをもらえてさらにお得

それぞれのポイントをわかりやすくご紹介します。

ソフトバンク光を申し込むソフトバンクユーザーは、合わせて「おうち割光セット」を利用しましょう。

おうち割光セットとは、ソフトバンクやY!mobileのスマートフォン料金が最大10回線まで割引にできるオプションです。

ソフトバンク:最大1,100円 ワイモバイル:最大1,188円

家族や自分のスマホ代を大幅に抑えられるのは、見逃せないメリットですね。

おうち割光セットの適用には、次の3つのオプション契約が必要です。(3つ合わせて月額550円〜)

光BBユニット Wi-Fiマルチパック ホワイト光電話/光電話(N)+BBフォン/BBフォンのいずれか1つ

光BBユニットはIPv6高速ハイブリッドの利用に必須のルーターで、Wi-Fiマルチパックは光BBユニットでWi-Fi通信を可能にするオプションです。

月額550円のオプション利用が必要ですが、セット割での割引額は最大1,100〜1,188円なので、利用者にとって特別大きな負担にはなりませんよ。

ソフトバンクスマホのセット割対象プラン・割引額一覧

ソフトバンクスマホのセット割「おうち割 光セット」の対象プランと割引額を一覧表にまとめました。

<おうち割 光セットの概要> プラン 割引額 ・データプランメリハリ無制限/データプランミニフィット+

・データプランメリハリ/データプランミニフィット

・データプラン50GB+/データプランミニ

・データ定額 50GBプラス/ミニモンスター

・データ定額 50GB/20GB/5GB

・パケットし放題フラット for 4G LTE

・パケットし放題フラット for 4G

・4G/LTEデータし放題フラット

・4Gデータし放題フラット+ 1,100円/月 ・データ定額(おてがるプラン専用)

・データ定額ミニ 2GB/1GB

・データ定額(3Gケータイ)

・パケットし放題フラット for シンプルスマホ

・(iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

・(タブレット専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G 550円/月