最新のFASHIONニュース
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【Amazon】定番のファッションアイテムがお買い得に！
今回は、定番のメンズファッションアイテムをピックアップ
ライブドアショッピング
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世界的高級時計ブランド「オーデマ ピゲ」展 熟練の職人の技が東京へ
10月19日（土）より、東京・六本木の 東京ミッドタウン（芝生広場）に…
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舟山久美子が編集長のWebマガジン『Bloomeee』 10月2日より配信スタート
モデルでタレントの舟山久美子が編集長を務めるコミュニケーション型W…
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1970年代以降の作品に焦点 時を超えた美しさを知る『カルティエ、時の結晶』
10月2日（水）より、東京・六本木の「国立新美術館」にて、世界的なジ…
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古屋兎丸「ライチ☆光クラブ」がヴィレヴァンコラボでグッズに
漫画家の古屋兎丸とヴィレッジヴァンガードがコラボしたグッズが、6月…
OHTABOOKSTAND
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ポケモンを着る「ポケモンシャツ」 全151種の生地を確認できるミニ展示会
6月7日（金）から10日（月）まで、東京・渋谷のHMV&BOOKS SHIBUYA…
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渋谷系ファッション トレンドの最先端を行く鍵は「反射神経」だった
平成に流行した音楽のムーブメント「渋谷系」は、音楽だけでなくファ…
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「盛り」は伝説のギャルサーの徹底した厳しさから生まれた！？「盛り」講座1回目レポート
4月17日（水）、久保友香『「盛り」の誕生女の子とテクノロジーが生…
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女の子の目はなぜ異常なほど大きいのか？ その謎に迫る『「盛り」の誕生』発売
女性のビジュアルの「盛（も）り」や女子達の文化の変遷をたどる『「…
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女学生服はどう進化してきたか？ 『ニッポン制服百年史』展
4月4日より、東京都文京区の弥生美術館にて、女学生服がテーマの展覧…
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柴田紗希編集長のwebマガジン『Leads』がスタート 先着でZINEプレゼント
モデル・タレントの柴田紗希が編集長を務めるwebマガジン『Leads』が…
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メンズのための「ハローキティ」グッズ カットソーやソックスを販売
9人のクリエイターとコラボレーションしたアイテムを展開
Walkerplus
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お洒落なタキシードやダブルジャケット！「NEWYORKER BY KEITA MARUYAMA」2016年秋冬コレクション登場
デザイナー・丸山敬太氏が遊び心あるデザイン、豊富なカラーリング、…
ストレートプレス
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「世紀のウェデング」で着た豪華ドレスも登場 『グレース・ケリー展』
9月8日（木）より、東京・銀座の松屋銀座にて、ハリウッド女優からモ…
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人気デザイナーのアイデアの源は？ 上野にて「ポール・スミス展」
7月27日（水）より、東京・上野の「上野の森美術館」にて、世界中で高…
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デザイナー・三宅一生の45年間の仕事を紹介 「MIYAKE ISSEY展」
3月16日（水）より、東京・六本木の「国立新美術館」にて、デザイナー…
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シャネル、ディオールほか超一流が集結 『オートクチュール展』
3月4日（金）より、東京・丸の内の「三菱一号館美術館」にて、顧客の…
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本命の彼氏にはFURLAのメンズアイテムでスペシャルなバレンタインにしてみるのはいかが？
フルラ ジャパンは、Made in Italyのクラフトマンシップで、ウィメン…
ストレートプレス
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伊勢丹とルパンがコラボ ルパンや次元、銭形のアイテムを再現
2月3日（水）より、東京・新宿の伊勢丹新宿店にて、伊勢丹とルパン三…
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エリザベス女王も着用 帽子デザイナー・原田美砂の日本初個展
11月20日（金）より、東京・銀座の「ポーラ ミュージアム アネックス…
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