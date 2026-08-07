最新のITニュース
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KDDIの第1四半期決算説明会、増収増益もガバナンスやセキュリティ対策などに課題
営業利益は前年同期比21.1％増の3142億円でモバイル収入が牽引し
ケータイ Watch
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神秘の森で授かった我が子は“何かがおかしい”『ナイトボーン -夜哭-』本編映像解禁 母の絶叫顔うちわが全国の劇場に［ホラー通信］
『ハッチング -孵化-』のハンナ・ベルイホルム監督最新作、新婚夫婦が…
ガジェット通信
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ENEOS、米TPC Holdingsを買収 - ブタジエン生産能力で世界3位に
買収完了後、ENEOSグループのブタジエン生産能力は世界3位になる見込み
マイナビニュース
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KDDIが楽天モバイルへのローミングを都市部で終了、10月以降の影響は
住宅地や繁華街でのローミング停止は影響が大きく、6月にもすでに品質低下の声が出ていたという
ケータイ Watch
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『グレムリン』ジョー・ダンテ監督＆主演ザック・ギャリガンが「東京ホラー特区!!2026」で来日 ギズモとの撮影会も［ホラー通信］
『グレムリン』のジョー・ダンテ監督とザック・ギャリガンが来日し
ガジェット通信
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GREEN×EXPO 2027 公式ライセンス商品！初の「トゥンクトゥンク」公式LINEスタンプ、販売開始
マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のLINEスタンプを8月5日に発売
ITライフハック
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「5.1ch」「7.1ch」「Dolby Atmos」「DTS:X」は何が違う？サラウンド音響の種類と仕組みとは
Dolby AtmosとDTS:Xは音をオブジェクトとして三次元空間に配置する規格で
GIGAZINE（ギガジン）
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OpenAIが開発中の新型デバイスは2027年発売でドーナツ型、価格300ドル超に
OpenAIはLoveFrom studioと協業してデバイスを開発していることを明ら…
マイナビニュース
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トップ人材の「暗黙知」を経営資産へ！ADTANKがAIエンジン「デジブレ」を本格提供
熟練人材の退職で失われる判断基準や思考プロセスを抽出・構造化しAIに実装する
ITライフハック
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Amazonデバイス対象のサマーセール。Fire TV Stick HDが29% OFF
Fire TV Stick HDが29% OFFの4,980円で購入可能である
AV Watch
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「ペイディあと払いプランApple専用」を利用したiPhone購入者 9割以上が「次回も使いたい」
利用者の90％が「今後もまた利用したい」と回答し、高い満足度を示した
BCN＋R
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アバック、リビングに調和するシアタースピーカー「HFSP250」。ブックシェルフはペア3万円以下
トールボーイ・ブックシェルフ・センターの3種類で構成され、最安は約3万円前後
AV Watch
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KDDI松田社長、ahamoの40GBキャンペーンに「品質などを含めて十分対抗できる」
「価格でなく価値競争」を掲げ、現行プランで十分対抗できると強調した
ケータイ Watch
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夏休みの旅行前に確認したい スマホのギガ、本当に足りていますか？
地図アプリやSNS投稿が重なり、月の途中で速度制限がかかるケースも多い
BCN＋R
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IIJの26年度1Qは増収増益、「IIJmio」は145万回線超に
IIJmioの回線数は145万3000回線に増加し売上も前年比9.1％増
ケータイ Watch
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民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』の日本版予告と場面写真が公開
息子を失った夫婦が土地の伝承に引き寄せられる民間伝承ホラーで2026年9月11日公開
マイナビニュース
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Netflixの「ガス人間」で、監督の片山慎三が伝えたかったこと
伝説的な特撮映画をオリジナルストーリーのドラマにリブートしたNetfl…
WIRED.jp
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Galaxy S26がPixel 10aを逆転、26年7月に売れたAndroidスマートフォンTOP10
SAMSUNG「Galaxy S26」が2ランクアップし初の首位を獲得したとのこと
BCN＋R
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【めちゃカッコいいのだが】当チャンネルでははじめてレビューするメーカーのミニPC「JWAWAKEN LS5 HX 470」をレビューします。超高性能です
約31万8,000円と高額で、Wi-Fi 7非対応など課題も多いと指摘している
livedoor ECHOES
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KDDI松田社長、「スマホを軸にAIデバイス増やしたい」
KDDIの松田浩路社長は7日、決算説明会でスマートフォンなどデ…
ケータイ Watch