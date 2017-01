01.

トラブルが発生しても

焦らず対処

02.

スマホを放置して

ふたりの時間を大切にする

03.

荷物は最小限

04.

初めての体験にも前向き

05.

やりたいことに

なんでも付き合ってくれる

06.

やさしく

面倒をみてくれる

07.

旅行先でのセックス

08.

いつだって

気をつかってくれる

09.

お互いの役割がある

10.

あなたの気持ちを最優先

11.

行動を先読みしてくれる

Licensed material used with permission by Elite Daily