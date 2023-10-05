ジャニーズ事務所が社名変更
『ジャニーズ事務所が社名変更』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年6月7日
2023年10月30日
2023年10月16日
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「色々なアイディアが出ました」木村拓哉が「ジャニーズ最後の日」に投稿
「近々収録の番組の打ち合わせへ。色々なアイディアが出ました」と投稿
スポニチアネックス
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ジャニーズ最後の日に「#ジュリーさんありがとう」がトレンド入り 賛否の声
16日にはSNSで「#ジュリーさんありがとう」がトレンド入りした
J-CASTニュース
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ジャニーズ最後の日、テレビのラスト出演タレントは誰？「大トリ」話題に
SNSではジャニーズとして最後にテレビ出演する人物が誰なのか、話題に
J-CASTニュース
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KAT-TUN・中丸雄一、ジャニーズ改名で心境告白 今後の活動についても言及
翌日に改名を控え、「何か卒業する感覚に近いものを覚える」と心境を告白
東スポWEB
2023年10月14日
2023年10月13日
2023年10月9日
2023年10月6日
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錦戸亮、ジャニーズ会見直後に「丸刈り」意味深ショット公開 SNSでは賛否
会見直後に錦戸亮がSNSを更新し、丸刈り頭になった写真を投稿
週刊女性PRIME
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ジャニーズ会見で運営スタッフが衝撃の告白「ジュリー氏も会場にいた」
運営に関わったスタッフは、藤島ジュリー景子氏について言及
FRIDAYデジタル
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ジャニーズWEST中間淳太「東山さんは経営の素人」新会社に不安も
「東山さんも井ノ原さんもタレントで、経営に関しては素人」と不安も
デイリースポーツ
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ジャニーズ会見、TBS藤森祥平アナ「指名OK」リスト入りに番組で憤慨
TBS・藤森祥平アナは「指名OK」のリストに入っていたことに憤慨
Smart FLASH
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木村拓哉、新会社とエージェント契約を結ぶ方向へ ジャニーズ公表
新会社とエージェント契約を結ぶ方向で話を進めているとのこと
スポニチアネックス