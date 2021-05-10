茨城・境町の夫婦殺害
茨城県境町の民家で住人である夫婦が殺害された事件。
2021年9月17日
2021年6月3日
2021年5月21日
2021年5月19日
2021年5月18日
2021年5月17日
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兄が突然起こした「通り魔事件」 ある女性が語った生き地獄
報道陣が家に押し寄せ、夫の両親は家を出て行くよう怒鳴りつけてきたそう
週刊女性PRIME
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茨城一家殺傷「快楽殺人者」を追い詰めた「593日間」捜査の全内幕
2020年4月にそれまでの捜査方針を転換した、と全国紙の県警担当デスク
デイリー新潮
2021年5月12日
2021年5月11日
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茨城一家殺傷事件の容疑者宅を捜索 過去には現場周辺を撮影した動画
容疑者が事件についての報道などをネットで検索していたことが新たに判明
FNNプライムオンライン
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茨城一家殺傷の容疑者は幼少期から刃物に興味？父が過去の裁判で証言も
過去に起こした通り魔事件の裁判で、父親が容疑者に関して証言
文春オンライン
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茨城一家殺傷事件を専門家がプロファイリング「30kmは十分ありうる距離」
加害者の自宅と殺害現場の距離の中央値は約22kmという研究があるという
東スポWEB
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茨城一家殺傷事件で逮捕の男 サリン生成に関する本などを購入か
男がネットで、サリンの精製に関する本などを購入していたことが新たに判明
日テレNEWS NNN