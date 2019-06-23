実刑確定の逃走男を逮捕
神奈川県愛川町で2019年6月19日、保釈中に傷害罪などで実刑が確定した男が、収容の際に刃物を振り回して暴れ、逃走した事件。6月23日に確保、逮捕。
2019年7月7日
2019年7月6日
2019年7月2日
2019年6月25日
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逃走犯を匿った男の報復を近隣住民が恐れる 取材に「写真撮らないで」
近隣住民は男が逮捕されてもなお、出所後のことを考えて恐怖に怯えている
東スポWEB
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実刑判決が確定した男が逃走 理由は「態度が気に入らなかった」
男は19日、収監のため自宅を訪れた検察職員らを包丁で脅し逃走した
日テレNEWS NNN
2019年6月24日
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「ずっと馬鹿のまんま」有吉弘行が逃走男の人間性に毒吐く
「学生の頃から悪くて、更生することもできずにずっと馬鹿のまんま」と指摘
キャリコネニュース
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逃走事件で横浜地検検事正が謝罪 知事「地元が恐怖感に包まれた」
横浜地検の検事正は24日、神奈川県庁で「痛恨の極み」と謝罪した
共同通信
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近藤春菜が逃走男の友人たちに指摘「絆の使い方が全然違う」
かつて刑務所内で男は周囲に「親方」と呼ばれ、出所後も集まっていたという
スポニチアネックス
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加藤浩次が逃走男の友人めぐり持論「これ友だちじゃない」
加藤浩次が、友人が助けたとされていることに「これ友だちじゃない」と指摘
スポニチアネックス
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収容前に逃走した容疑者 公衆電話から知人の暴力団員に電話
県警は、男が公衆電話から知人の暴力団員に電話したことを把握していた
読売新聞オンライン
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収容前に逃走した男 捜査員に「休校かわいそう」と電話も出頭せず
21日夜には捜査員に電話で出頭すると話していたが、実際には出頭せず
読売新聞オンライン