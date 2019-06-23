実刑確定の逃走男を逮捕

神奈川県愛川町で2019年6月19日、保釈中に傷害罪などで実刑が確定した男が、収容の際に刃物を振り回して暴れ、逃走した事件。6月23日に確保、逮捕。

2019年7月7日

2019年7月6日

2019年7月2日

2019年6月25日

2019年6月24日

2019年6月23日