日本シリーズ2018
『日本シリーズ2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月6日
2018年11月4日
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日本シリーズで広島が敗退 北別府学さんは虚脱感に襲われ海辺へ
広島の日本シリーズ敗退が決定してから一夜明けた切ない心境をつづった
スポニチアネックス
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完璧なリード見せた「抑え捕手」ら ソフトバンクを救った名脇役
試合終盤に「抑え捕手」として起用され完璧なリードを見せた高谷裕亮
Sportiva
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ガンダムから着想 名付け親が明かす「甲斐キャノン」の由来
「機動戦士ガンダム」の「ガンキャノン」から着想を得たと名付け親が語った
フルカウント
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日本シリーズのMVPに輝いた甲斐拓也「打てない捕手」の受賞は初
日本シリーズで打率.143と打てなかった捕手がMVPとなるのは異例だと筆者
ココカラネクスト
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日本シリーズMVPの甲斐拓也を張本勲氏が絶賛「速い、強肩、正確」
「速い、強肩、正確、もう全部パーフェクトなキャッチャー」と張本氏
スポーツ報知
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若松勉氏が挙げたソフトバンク優勝の要因「中継ぎ投手の踏ん張り」
若松勉氏は日本一の要因について「中継ぎ投手の踏ん張り」を挙げた
BASEBALL KING
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高校時代から群を抜く強肩 恩師が語る甲斐拓也のキャノンの原点
甲斐キャノンについて、高校時代から群を抜く強肩ぶりだったと恩師は明かす
スポニチアネックス
2018年11月3日
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広島の田中広輔「甲斐キャノン」に盗塁を阻まれ悔しさにじませる
3日の第6戦で盗塁を刺された広島・田中広輔は「甲斐キャノン」に言及
デイリースポーツ
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ソフトバンクの王貞治会長 甲斐拓也のMVP受賞を喜び褒める
王貞治会長はMVPを受賞した甲斐拓也を褒め称えた
デイリースポーツ
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ソフトバンクの甲斐拓也 日本S初の6連続盗塁阻止でMVPに選出
シリーズ初の6連続盗塁阻止により広島の機動力を封じた甲斐
スポーツ報知
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ソフトバンクの甲斐拓也 盗塁を阻止し広島自慢の「足」封じる
初回に田中広輔が盗塁を企てるも、ソフトバンクの甲斐拓也に刺されて失敗
スポニチアネックス
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ツイッターのトレンド1位に謎の「アーイ」がランクイン 日本シリーズ
3日に球審を務めた白井一行審判の、独特のストライクコールを表したものだ
デイリースポーツ
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激闘を制した工藤公康監督 自らを「野球のことを突き詰めるオタク」
自らを「野球しかない」「野球オタク」だと称した工藤監督
スポーツ報知
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ソフトバンクが2年連続の日本一 西田哲朗が値千金Vスクイズ
4回1死二、三塁から、西田哲朗がスクイズを決め、それが決勝点となった
スポニチアネックス
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ソフトバンクが4回に西田哲朗のスクイズで先制 勝てば2年連続日本一
勝てば2年連続日本一が決まるソフトバンクは4回に西田哲朗のスクイズで先制
スポニチアネックス
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「甲斐キャノン」さく裂 甲斐拓也が日本シリーズ新の5連続盗塁刺
初回に、捕手・甲斐拓也がシリーズ新記録となる5連続盗塁刺を達成した
デイリースポーツ
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日本シリーズのMVPを予想 ソフトバンクが優勝なら甲斐拓也か
日本一に王手をかけているソフトバンクだが、今のところ本命はいないという
フルカウント
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ソフトバンクが日本一に王手 広島カープが温める「起死回生の一手」
「足」が使えておらず苦戦してるが、チーム打率はソフトバンクを上回る
日刊ゲンダイDIGITAL
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広島カープはいまだ盗塁ゼロ 機動力を封じるソフトバンクの守備力
日本シリーズ第5戦の終了時点で、広島の盗塁数は0
BASEBALL KING