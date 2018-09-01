アジア大会2018
『アジア大会2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年9月30日
2018年9月7日
2018年9月5日
2018年9月4日
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スリランカ代表に圧勝の侍U-18代表 永田裕治監督「打撃に修正必要」
5日は韓国戦に挑むが、永田裕治監督は打撃に修正が必要とコメント
フルカウント
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韓国の野球代表にネットで批判の声「野球界が自ら招いた結果」
序盤の無気力なムードなどで、世論から厳しい批判を受けた野球代表
Record China
2018年9月3日
2018年9月2日
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アジア大会の柔道男子 日韓選手の明暗を分けた「不可解判定」
審判が一旦はノーポイント判定したものを、審判委員が技ありに変更
スポニチアネックス
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6種目で金メダル獲得の池江璃花子 アジア大会のMVPに選ばれる
池江は、100メートルバタフライなど6種目で金メダルを獲得
デイリースポーツ
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U-21日本代表を英国人記者が称賛「ここまで勇敢な戦いになるとは」
経験値で勝るU-23韓国代表に1−2で敗れるも、英国人記者は戦いぶりを称賛
FOOTBALL ZONE
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アジア大会が2日に閉幕 日本は史上2位の金メダル75個
日本のメダル数は金75個、銀56個、銅74個の計205個だった
ライブドアニュース速報
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「プライドを捨てたサッカー」韓国紙がU-21日本代表を酷評
韓国紙は、日本はプライドを捨てて極端な守備戦術を取ったと酷評
THE ANSWER
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アジア大会「ウイニングイレブン」日本代表チームが金メダルを獲得
イランとの決勝戦で、日本代表チームは接戦をものにして優勝
読売新聞オンライン
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「日韓戦の敗因はコミュニケーション不足」セルジオ越後氏が指摘
セルジオ越後氏は、サッカー協会のパフォーマンスの差が明暗を分けたと指摘
サッカーダイジェストWeb
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吉田輝星が「要注意人物」に 宿敵の韓国代表監督が警戒
韓国代表監督は、吉田を「150キロを投げる。とてもいい選手」だと評価
スポーツ報知
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韓国代表に敗れたU-21日本代表 森保一監督が挙げた「課題」
試合後の会見で森保一監督は、「カウンターの精度」を課題に挙げた
FOOTBALL ZONE
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アジア大会決勝のスタメン発表 U-21日本代表は先発5人入れ替え
準決勝UAE戦から先発5人を入れ替え、FW上田綺世が1トップになると予想
ゲキサカ
2018年9月1日
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登録メンバー全員がプロ選手の韓国代表 国民は「冷めた視線」
決勝に進出するも、韓国メディアや一部ファンは冷ややかな空気だという
サーチコリアニュース
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アジア大会柔道の混合団体 日本が勝利も韓国が座り込みの猛抗議
日本と韓国は3勝3敗で拮抗するも、一本勝ちの多かった日本が勝利
スポーツ報知
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アジア大会のeスポーツ「ウイニングイレブン」日本は白星発進
1日の「ウイニングイレブン」では、日本はインドネシアとの初戦に勝利
FOOTBALL ZONE
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U-21日本代表に打撃 前田大然が準決勝で足首負傷、全治6〜8週間と判明
FWの前田大然が準決勝のUAE戦で足首を負傷し、全治6~8週間だと判明した
スポニチアネックス