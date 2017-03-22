山本裕典の契約解除
山本裕典が2017年3月21日に、所属事務所であるエヴァーグリーン・エンタテイメントに解雇を発表された。
2019年8月13日
2019年8月5日
2017年10月30日
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山本裕典氏の現在の職業 東京で韓国料理店を任され企業の取締役
山本氏は現在、東京で韓国料理店を任され、企業の取締役をしていると告白
モデルプレス
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元俳優の山本裕典氏の解雇理由 所属事務所の弁護士が番組で説明
演技に対する姿勢に事務所社長が満足していなかったと解雇理由を説明
デイリースポーツ
2017年10月26日
2017年5月23日
2017年3月30日
2017年3月27日
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山本裕典の担当弁護士、契約解除の理由明かす「仕事に対する努力がない」
契約解除の理由は「仕事に対する努力がない」と山本の担当弁護士
スポーツ報知
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山本裕典サイドが再出発の可能性を示唆か 担当弁護士が明かす
山本サイドから再出発の可能性を示唆するコメントがあったと担当弁護士
日刊スポーツ
2017年3月26日
2017年3月25日
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和田アキ子が山本裕典の契約解除に疑問「法に触れていないんでしょう？」
「法に触れる問題を起こしていないんでしょう？」と疑問を呈した和田
スポーツ報知
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山本裕典以外にも…素行不良でクビになった有名人
極楽とんぼの山本圭一、アイドルのアリス十番＆トッピングガールズ2.0
日刊SPA!
2017年3月24日
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ナイナイ岡村隆史 友人から聞いた山本裕典の「夜の噂」を明かす
六本木で働く友人から話を聞いたそうで「めちゃくちゃモテます」と断言
日刊スポーツ
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事務所解雇の山本裕典 豹変のきっかけは先輩の六本木入り浸り？
先輩俳優が六本木にハマったのが豹変のきっかけだったと芸能プロ関係者
東スポWEB
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山本裕典の契約解除に見る芸能界の限界 これまでの掟が通用しない可能性
これまでの業界の掟が通用しない可能性があると芸能プロ幹部
日刊ゲンダイDIGITAL