山本裕典の契約解除

山本裕典が2017年3月21日に、所属事務所であるエヴァーグリーン・エンタテイメントに解雇を発表された。

2019年8月13日

2019年8月5日

2017年10月30日

2017年10月26日

2017年5月23日

2017年3月30日

2017年3月27日

2017年3月26日

2017年3月25日

2017年3月24日

2017年3月23日

2017年3月22日