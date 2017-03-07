井上裕介が活動自粛

2016年12月11日、東京都世田谷区内で運転した乗用車がタクシーに接触する事故を起こし活動を自粛。翌年2月1日に自動車運転処罰法違反（過失致傷）及び道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で書類送検。2017年3月6日に、不起訴処分となった。