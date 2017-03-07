井上裕介が活動自粛
2016年12月11日、東京都世田谷区内で運転した乗用車がタクシーに接触する事故を起こし活動を自粛。翌年2月1日に自動車運転処罰法違反（過失致傷）及び道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で書類送検。2017年3月6日に、不起訴処分となった。
2017年7月1日
2017年5月23日
2017年5月7日
2017年4月27日
2017年4月15日
2017年3月15日
2017年3月13日
2017年3月12日
2017年3月10日
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井上裕介が謝罪会見 渡辺えりが加藤浩次のコメントに異論
加藤は井上の謝罪会見に、「僕の弱さです、との言葉が聞きたかった」と言及
トピックニュース
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岡村隆史 ノンスタ井上裕介の騒動で「学んだ部分も多かった」
岡村は自身が起こした接触事故で、警察への通報や事故処理をしたことに言及
日刊スポーツ
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和田アキ子 ノンスタ井上裕介への毎日電話は「自分なら耐えられないから」
「家から出られないと聞いたので、自分なら耐えられないし」と説明
デイリースポーツ
2017年3月8日
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江原啓之氏 ノンスタ井上裕介の謝罪会見を「セコかった」とバッサリ
涙を流しての謝罪会見に、江原氏は「井上さんはセコかった」とバッサリ
トピックニュース
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井上公造氏が井上裕介の謝罪会見に見解「反省しているのはよく伝わって…」
謹慎中の様子からも「反省しているのはよく伝わってきました」とコメント
ABEMA TIMES
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ノンスタ井上裕介に和田アキコが毎日電話 美談のはずが「なにその拷問」
和田は「芸能界の風を忘れないように」と気遣ったが、ネットでは炎上
J-CASTニュース
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NON STYLE井上裕介が謝罪会見で見せた「気遣い」 記者が明かす
寒い中での謝罪会見でも井上は報道陣に震える声で丁寧に挨拶をしたという
モデルプレス
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小木博明が井上裕介に痛烈な指摘 周囲ドン引き「TVの前で泣くヤツは…」
「テレビの前で泣くヤツは大体悪いヤツですよね」とおぎやはぎの小木博明
スポーツ報知
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加藤浩次が井上裕介の謝罪会見に厳しい意見「都合のいい解釈は絶対ダメ」
「怖いからなしにしている」「都合のいい解釈は絶対ダメ」とダメ出しをした
東スポWEB
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ハリセンボン近藤春菜 NON STYLE石田明のコンビ愛を涙声で語る
劇場で「次はNON STYLEの漫才を観に来てください」と言っていたという
日刊スポーツ