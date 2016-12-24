成宮寛貴の芸能界引退
俳優の成宮寛貴が12月9日、芸能界からの引退を発表した。成宮は2日発売の「FRIDAY」で違法薬物使用疑惑が報じられていた。
2019年9月14日
2017年10月29日
2017年10月17日
2017年4月30日
2017年4月28日
2017年2月11日
2017年1月16日
2017年1月13日
-
乙武洋匡氏 成宮寛貴さんの「友人A氏」の「友人ビジネス」を懸念
友人ビジネスだと指摘し「今後模倣犯が出てくると思う」と懸念
トピックニュース
-
成宮寛貴氏の友人名乗る人物 メッセージやり取り画像を公開
「HIRO」という人物とやり取りをした画像をTwitterにアップ
日刊スポーツ
2017年1月10日
2017年1月7日
2017年1月5日
2017年1月4日
2017年1月3日
2016年12月28日
2016年12月26日
-
成宮寛貴氏の友人A氏 同性愛を否定「女性の方が大好き」
ユーザーからの同性愛者かとの質問に「女性の方大好きですよ…」と回答
デイリースポーツ
-
成宮寛貴氏「友人A氏」ツイッター荒れる 非難コメントに応戦しバトル
ツイッターには批判的なコメントが殺到し、A氏が応戦してバトル状態に発展
デイリースポーツ