リーチマイケル
『リーチマイケル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年1月31日
2020年1月29日
2019年12月12日
2019年11月7日
2019年11月3日
2019年10月27日
2019年10月21日
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ラグビー日本代表が会見「日本のファンに感動を送り続けられたらいい」
リーチマイケルは次のW杯に向け、強いまま継続することが大事だとコメント
スポーツ報知
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レイザーラモンRGが明かすリーチマイケルの人柄 感動の声上がる
20日、リスペクトの意味を込めてリーチマイケルの「あるある」をツイート
デイリースポーツ
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「下向く必要はない」リーチマイケルが試合後の円陣で語った言葉
その際、リーチマイケル主将は選手らに向かって声をかけた
THE ANSWER
2019年10月20日
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チームを引っ張ってきたリーチマイケル「キャプテンができて誇り」
主将のリーチマイケルは「このチームのキャプテンができて誇り」とコメント
スポニチアネックス
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リーチマイケルが感謝「最高です。本当に熱い応援をありがとう」
試合後にメンバーが号泣するなか、主将のリーチマイケルはすがすがしい表情
デイリースポーツ