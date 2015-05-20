『山田菜々』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
旧ジャニーズ時代は身内との共演は「なかなかのタブー」だったと芸能記者
FRIDAYデジタル
「ありがとうという言葉がなによりも心の中にいっぱいです」とコメント
オリコンニュース
フォロワーは、留学していたのか、中国出身だったのか、などと驚いた様子
Techinsight
1期生24人も参加し、約2年ぶりに「みるきー」こと渡辺美優紀と共演
「末長くよろしくお願いします」と綴り、土下座写真を披露
Entame Plex
NMB48のころに「私って可愛いですか」というTwitterを投稿したという山田
ナリナリドットコム
2015年に卒業した山田菜々がサプライズゲストとして出演
スポーツ報知
山田は姉の菜々について「勉強は私が勝ってる。姉よりは賢いです」と強調
日刊スポーツ
番組内のダジャレを言うコーナーで、「本田さんの本だ」と回答した山田
トピックニュース
「お友達として仲良くなれたら」とまっすぐな告白をした山田
モデルプレス
小籔千豊に「ダッるとか思わないですか」と問われ、少しだけ思ったと告白
山田の卒業理由に「卒業の理由は別にあるのでは？」と切り込んだSHELLY