W杯準決勝でブラジル大敗

ブラジルW杯準決勝で開催国ブラジルとドイツが対戦し、7−1の大差で勝利したドイツが決勝進出を決めた。

2014年7月16日

2014年7月15日

2014年7月11日

2014年7月10日

2014年7月9日