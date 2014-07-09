W杯準決勝でブラジル大敗
ブラジルW杯準決勝で開催国ブラジルとドイツが対戦し、7−1の大差で勝利したドイツが決勝進出を決めた。
2014年7月16日
2014年7月15日
2014年7月11日
2014年7月10日
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ネイマール ブラジル大敗に激怒
自宅で家族と観戦したが、「こんなクソみたいなもの」と吐き捨てて激昂
デイリースポーツ
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痛みわかる…独、ブラジルに敬意
ドイツサッカー連盟がTwitterで、自国開催で敗れる痛みを知っていると投稿
SOCCER KING
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ブラジル新聞「地獄に落ちろ」
新聞には「フェリポン(スコラリ監督の愛称)、地獄に落ちろ」という表現も
読売新聞オンライン
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ブラジル大敗 まるで追悼記事
ブラジルメディアは、歴史的大敗を同国史上最大の汚点と指摘
スポニチアネックス
2014年7月9日
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「必然」だったブラジルの惨敗
ブラジルでは優秀な選手が激減し、さらに世界性の低い監督しかいないと筆者
杉山茂樹のBLOG
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ネイマール離脱より大きかった穴
出場停止で主将チアゴ・シウバを欠き、守備陣は脆くも崩壊した
ゲキサカ
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大敗の怒りで大統領にブーイング
大会には巨額が投じられ、W杯用のスタジアムは「負の遺産」となる懸念も
読売新聞オンライン
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ブラジル惨敗でおもしろ画像拡散
同国のコルコバードのキリスト像が、ショックで頭を抱えているような画像
Sports Watch
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ブラジルサポ、終盤はドイツ応援
ブラジルサポーターは終盤には、皮肉を込め、攻めるドイツに声援を送った
読売新聞オンライン
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バス放火…ブラジル大敗で混乱
各地では試合終了直後、計29台のバスへの放火が起きている
日テレNEWS NNN
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母国が惨敗…ペレ氏が放った言葉
ペレ氏は、世界の誰もが予期しなかったと、驚きの結果となったことに言及
SOCCER KING
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大敗の衝撃に荒れるツイッター
ツイート数が今大会最高の3560万ツイートを記録
スポニチアネックス
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惨敗ブラジルに残る重すぎる課題
ブラジルは世界で唯一第1回大会から連続出場し、最多5度の優勝を誇る
戸塚啓コラム
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クローゼ、怪物ロナウド超え偉業
準決勝ブラジル戦の前半23分に2点目となるゴールを決め、通産16得点
東スポWEB
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ドイツ監督、惨敗ブラジルに配慮
ドイツ代表を率いるレーヴ監督が、試合を振り返っている
SOCCER KING
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ミュラー大勝に「信じられない」
ドイツのミュラーは「予想していなかった戦いだ。信じられない」とコメント
SOCCER KING
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ブラジル監督「全て私の責任」
監督は「この結果について、ブラジル国民全体に謝罪する」とコメント
Gazzetta.it.