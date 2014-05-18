ポール・マッカートニー公演中止
『ポール・マッカートニー公演中止』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月6日
2014年5月27日
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ポール公演の払戻でセブンが悲鳴
購入者が払い戻しに殺到し、複数の店舗で現金不足が発生している
J-CASTニュース
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ポール退院、極秘で離日していた
宿泊していたホテルから羽田空港に移動し、チャーター機で日本を離れた
日刊スポーツ
2014年5月25日
2014年5月24日
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ポール、来日前に手術寸前の状態
5月上旬までに行った南米ツアーで、腸の病気を発症していたという
スポニチアネックス
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ポール側、症状の説明で失う利益
「ポールの症状によって、中止公演の保険がどう適応されるかが変わる」と関係者
東スポWEB
2014年5月23日
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ポール側が入院否定、現状明かす
スタッフによると、ポールはホテルで静養中だといい、入院したとする一部報道を否定
スポニチアネックス
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陽水がポールのために歌った1曲
日本公演を中止したポール・マッカートニーの回復を願い、ビートルズの楽曲を熱唱
デイリースポーツ
2014年5月22日
2014年5月21日
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ポール、初の韓国公演も中止に
運営者側は21日、アーティストの健康上の問題で公演が中止になったと伝えた
Kstyle
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仮病か? ポール病気の「真相」
ポールの病状は曖昧な発表しかされず、仮病疑惑まで噂されている
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年5月20日
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ポール、ライブ映画試写会も中止
ライブ映像をスクリーンで上映する映画試写会も中止が決まった
クランクイン！
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藤田朋子の「ポール愛」が熱い
「ポールの体調を案じて、仕事が手に付かないっしょー!」と、ポール愛を爆発させた
日刊スポーツ
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ポール、体調回復せず全公演中止
「ウイルス性炎症」による体調不良が回復しないためとしている
日刊スポーツ
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ポール公演中止で大打撃の企業
中止の損失は10億円になると言われ、経営危機に繋がりかねないという
東スポWEB
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ポールの代替公演、6月以降検討
2公演の代替公演を希望しており、主催者は6月以降に検討を続けている
日刊スポーツ
2014年5月19日
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ポールLIVE中止に芸能人らエール
藤田朋子は「どうしようもない不安に似た虚無感」とその場に漂った絶望を伝えた
デイリースポーツ
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ポール「声が出ない」幻の国立に
主催者側は「3時間のライブ本番ができるだけの声が出ない状態」と説明
スポニチアネックス