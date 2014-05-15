オウム菊地直子被告の公判
17年の逃亡を経て逮捕・起訴されたオウム真理教の元信者・菊地直子被告(42)の初公判が、5月8日から東京地裁で始まった。
2017年12月28日
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弁護士がオウムの裁判を分析「無罪になってしかるべき人もいる」
弁護士は「ほかにも、無罪になってしかるべき人はいたと思う」と指摘
ABEMA TIMES
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麻原彰晃死刑囚の娘 元信者の菊地直子氏めぐる報道を猛批判
写真を載せたり「走る爆弾娘」と報じる記事を「名誉毀損なのでは？」と指摘
トピックニュース
2015年12月1日
2015年11月30日
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江川紹子氏 菊地直子被告の無罪判決は「非常に妥当な判決」
「理由を聞いていくと、非常に妥当な判決だなと思いました」とのこと
トピックニュース
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オウム真理教の菊地直子元信者に逆転無罪判決 残された疑問
筆者は、他の裁判への影響や元信者が教団に戻る可能性について考察している
スポーツ報知
2015年11月29日
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菊地直子被告に逆転無罪判決 検察や警視庁が賠償責任問われる可能性も
今後、菊地元信者が検察や警視庁に「反撃」に出る可能性が考えられるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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菊地直子被告を逆転無罪に 大島隆明裁判長の異色の経歴
東大卒業後、いったんは弁護士に就いたが1年半後に裁判官に転じたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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菊地直子被告の逆転無罪判決 解明されぬ17年間逃亡の謎
ある弁護士は、17年の逃亡で「真相を解明できない悲劇を感じた」と指摘
東スポWEB
2015年11月28日
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菊地直子被告の無罪判決に各局の意見分かれる NHKでは肯定的なコメント
27日のNHK「ニュースウォッチ9」では江川紹子氏が肯定的な立場をとった
J-CASTニュース
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菊地直子被告が無罪判決受けてコメント発表「感謝申し上げます」
菊地被告は弁護人を通じて「感謝申し上げます」などとコメントを発表した
読売新聞オンライン
2015年11月27日
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オウム真理教の菊地直子元信者 逆転無罪となった裁判の争点を解説
運搬した薬品で爆弾を作ると認識していたかどうかなどが争点となっていた
日テレNEWS NNN
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菊地直子被告に逆転無罪判決 都庁爆弾事件の被害者「誠に残念」
都庁爆弾事件の被害者は「罪の意識は十分持っていたはずです」と指摘
日テレNEWS NNN