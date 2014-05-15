オウム菊地直子被告の公判

17年の逃亡を経て逮捕・起訴されたオウム真理教の元信者・菊地直子被告(42)の初公判が、5月8日から東京地裁で始まった。

2017年12月28日

2015年12月1日

2015年11月30日

2015年11月29日

2015年11月28日

2015年11月27日

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