シマノは、トレイルでのコントロール性を高めたSPDペダル「DEORE XT PD-M8220」と、MTBやグラベル、通勤用途まで対応する「PD-MT520」を発売した。DEORE XT PD-M8220「DEORE XT PD-M8220」は、トレイルでの安定性とトラクションを高めるために設計された両面SPDペダル。ワイドなプラットフォームと強化されたグリップ性能、素早いキャッチ機構を備えることで、テクニカルな地形でも安心感のあるライディングを可能にしている。広い