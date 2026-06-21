5月31日に行なわれたアイスランドとの強化試合でのスタメン。途中出場の小川航基（NEC）が決勝点を決め、1−0で勝利した21日、森保ジャパンがメキシコのモンテレイでチュニジア代表と激突する大事な第2戦。下馬評どおり日本優位で試合は進むのか、それとも......。【写真】ジャイディ氏が脅威に感じる日本人選手＊＊＊【チュニジアの強みは中盤と守備】6月21日（日本時間）、北中米W杯の第2戦で日本代表が対戦するチュニジ