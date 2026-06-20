明るく天真爛漫6月9日、女優の中村玉緒さんが亡くなった。17日には都内斎場で告別式が営まれ、明石家さんま、和田アキ子、松平健、浅田美代子ら著名人も数多く参列していた。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【秘蔵写真】美しすぎる…若いころの中村玉緒さん。夫・勝新太郎さんとの2ショットも中村さんは映画全盛期の大映を支えた本格派女優だが、多くの人の記憶に残っているのは、明石家さんまとの共演をはじめとするバラ