テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、ある企画のターゲットにされた女性モデルが思わぬ形で注目を浴びている。「話題になっているのは、6月10日配信の企画にターゲットとして出演したモデルで、Netflixの恋愛リアリティ『オフライン ラブ』にも出演したKANAKAさんです。この日の企画では、毒舌を吐くことが苦手なグラビアアイドル・森脇梨々夏さんのために、毒舌の先生