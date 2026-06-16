7月1日に2nd写真集『おかえり太陽』を発売するSTU48・甲斐心愛。デビュー当時の懐かしい記憶からマレーシア・KLP48への移籍、そして、今春の復帰と新センター抜擢まで、ターニングポイントを振り返りながら、写真集の舞台裏と未来への想いを聞いた。■瀬戸内の「おとうと」？甲斐心愛がSTU48の1期生としてデビューしたのは、2017年3月のことだ。広島出身のあどけない13歳の少女だった。まだアイドルの卵だった彼女はひたすら