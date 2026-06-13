「紙のグリーン券で乗っていたら“不正乗車”を疑われた」「不正乗車だと盗撮されSNSで晒された」というSNS投稿を見て、不安になった人もいるかもしれません。 普通列車グリーン車などでは、座席の上にランプが付いている車両があり、赤く光っている席を見て「赤ランプの席に座っている人は不正乗車だ」と勘違いされてしまうこともあるようです。 しかし、実際には「赤ランプ＝不正乗車」とは限りません