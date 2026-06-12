フソウの高松研修センター高松市郷東町 水道管の老朽化が進む中、水インフラを整備する技術を学ぶ研修センターが11日、高松市にオープンしました。 高松市郷東町にオープンしたのは、上下水道の整備などを行うフソウの研修センターです。 水道管などの経年劣化が進む中、担い手不足を解消しようと整備しました。 実習場には、直径50cmの水道管が地下に設置されています。こ