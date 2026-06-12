神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男（19）が「復縁を断られ犯行に至った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。この事件はおととい、相模原市南区の河川敷で、座間市の高校3年生・佐藤唯来さん（17）が首を絞められるなどして殺害されたものです。警察は相模原市・南区の自称・塗装工の男（19）を殺人の疑いで逮捕しました。男（19）を知る人「印象が変わ