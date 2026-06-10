【「ピューマのかぞく」】 6月10日発売 価格：1,980円 「ピューマのかぞく」盛岡市動物公園ZOOMO監修／辰巳出版発行 【拡大画像へ】 辰巳出版はフォトブック「ピューマのかぞく」を6月10日に発売した。価格は1,980円。 本書は盛岡市動物公園ZOOMOで飼育展示されているピューマの3つ子の成長の軌跡を収めたフォトブック。 メス「ニーナ