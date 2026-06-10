くりぃむしちゅーの上田晋也が９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、「正直しんどかった」という仕事を明かした。この日はルッキズムがテーマで、ルッキズムに苦しんだ芸能人たちが自身の体験などを告白した。上田は「芸人になって、ルックスいじられてナンボぐらいな時期はあったけど、正直『おしゃれイズム』のときはしんどかった」と切り出した。ゲストを招いて話を聞く「おしゃれイズム」では、俳優