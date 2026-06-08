Taylor Swift（テイラー・スウィフト）が、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You（アイ・ニュー・イット・アイ・ニュー・ユー）」を配信リリースした。「I Knew It, I Knew You」は、シリーズ最新作で描かれるジェシーの冒険にインスパイアされた楽曲。テイラーは、長年のコラボレーターであるJack Antonoff（ジャック・アントノフ）と再びタッグを組み、同曲の作詞・