¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¡Ö¤·¤í¤á¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖDVÃË¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿ËöÏ©¡×¡ÊÁ´9ÏÃ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ç·×1Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Ï1¿Í¤ÎÃËÀ­¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤«¤é¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¡¢2¿Í¤ÏÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£²¿¤â¤«¤â´°àú¤ÊÈà¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿ºî¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²½¤±¤ÎÈé¤¬¤Ï¤¬¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤Î¤¬¶²¤í¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬