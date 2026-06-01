■豪ドル円114円台、次は115円突破か豪ドル円が、歴史的な高値圏で推移している。市場では、豪州の高金利政策が長期化するとの見方に加え、日本円の弱さも重なって、「次は115円突破を試す展開になる」との声が広がっている。【こちらも】ドル円160円攻防意識される165円ラインと日本政府のジレンマドル円だけでなく、豪ドル円も2026年の円安相場を象徴する通貨ペアとして、存在感を強めている。足元の豪ドル円は、114円台