念願の芝生を踏みました！ビッグイベントが集中した5月31日、東京のあちらこちらで大祭りが起きていました。東京ドームでは嵐のお別れのコンサート。国立競技場ではサッカー日本代表によるワールドカップ前最後の試合となるアイスランド戦。神宮球場では東京六大学野球の早慶戦に天皇陛下と愛子様が御幸されました。何なら4週とか5週に分けてもらってもいいぐらいの目移り具合。ここに冠婚葬祭でも重なったら「先生、何とかなりま