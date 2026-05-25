容疑者は元隣人…母娘殺害事件の「公開捜査の裏側」は 5月19日、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つかった事件。 【写真を見る】防犯カメラに映る大山賢二容疑者（42）（兵庫県警提供） 警察は千尋さんに対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の逮捕状をとり、全国で指名手配し公開捜査に踏み切りました。 警察の捜査の裏側やねら