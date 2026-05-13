シカやイノシシなどによる獣害は1年間で488件JR九州は2026年5月11日、前年度に発生した列車の遅延事象について公表しました。 【「獣害」減少なるか】これがJR九州の遅延対策です（画像）2025年度における列車の遅延事象で最も多かった原因は「獣害」で、シカやイノシシなどの動物と列車が衝突したケースが488件（17.7％）発生しました。一方、踏切事故や踏切内での立ち往生などのトラブルは339件（12.3％）、急病人対応や乗