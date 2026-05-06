2回1死から四球を挟んで9連打■西武 ー ソフトバンク（6日・ベルーナドーム）ソフトバンクの大関友久投手が6日、ベルーナドームで行われた西武戦に先発し、5回8失点で降板した。2回に西武の渡部聖弥外野手に満塁弾を浴びるなど、この回だけで9安打を浴びて一気に8点を失った。まさかの5回12安打の内容でのKOとなった。初回は1安打無失点も、“悪夢”は2回。1死から岸の左前打を機に四球を挟んで9者連続安打を浴びた。1死満塁の