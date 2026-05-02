5月7日のライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で6選手の中から大賞選出熱戦を盛り上げる、リーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度の大賞候補が1日、セ・リーグ6球団から発表された。ノミネートされた6人の中から、5月7日にライブ配信される「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」でレジェンドOBたちが月間大賞選手を選出する。「月間JERAセ・リーグAWARD」は、JERA セ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流