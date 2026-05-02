ホワイトソックスで通訳を務める八木賢造氏ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦でメジャー単独トップの13号を放つなど、1年目から躍動している。通訳として支える八木賢造氏が球団TikTokで“相棒”として支える日々を「幸せ」と語り、通訳としての矜持も示している。八木氏は「ほとんどの場合はムネと一緒に到着します。ずっと一緒にいるので、普段は球場に一緒に車で向かいます」と語