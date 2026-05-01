1台の急ブレーキが激突を招くことに首都高は2026年4月30日、公式SNSを更新。【GW期間中の注意喚起】と題し、事故の瞬間を捉えた1本の動画を公開しました。一体何があったのでしょうか。動画は首都高のトンネル内に設置されたカメラからの映像です。3車線のある明るいトンネルで、左側2車線には赤いカラー舗装が施されていることなどから、湾岸線の東行、川崎航路トンネル内の映像とわかります。撮影された日時は不明です。【