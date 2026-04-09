来週（2026年4月13日〜4月19日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『新鮮な気持ちで取り組んでいきます』｜総合運｜★★☆☆☆初心な気持ちで取り組むことがあります。これまでの人生での経験や知識は、一旦忘れて新