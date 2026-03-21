日本推しラトビア人・アルトゥルさんは3月19日、自身のXを更新。【お詫び】と題した報告文を投稿し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：日本推しラトビア人・アルトゥルさん公式Xより） All About

日本推しラトビア人「これは私の落ち度です」報告文の真相へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本推しを公言している日本推しラトビア人が19日、Twitterを更新した
  • 友人から長崎のおすすめを聞かれ、ナポリタンはナポリタンではないと説明
  • 友人から「情報が多すぎる」と言われ、ナポリタンもなかったと謝罪した
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