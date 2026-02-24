米ＭＬＳのインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）の審判ルーム侵入疑惑が無罪となった。２２日に行われた今季開幕戦のアウェー・ロサンゼルスＦＣ戦でのこと。０―３で敗れたこの試合で審判の判定に不満を抱いていた模様で、ロッカールームに引き揚げる途中で審判団の部屋へ乗り込もうとして、チームメートのＦＷルイス・スアレスに制止されていと思われる様子がＳＮＳ上に拡散していた。