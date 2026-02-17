·¤Áª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥é¥¯¤µ¡×¤È¡Ö¼ÂÍÑÀ­¡×¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤――¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤ÎËÜ²»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ¤ÇÍú¤­¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¤ÈÍú¤±¤¿¤ê¤È¡¢´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ¥½¨¡ª¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ º£¤Ã¤Ý¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê¸üÄì¥¹¥Ëー