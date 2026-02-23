三重県の鳥羽市沖で2月20日、貨物船が遊漁船に衝突した事故、2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。事故はなぜ起きたのか、専門家は双方の見張りが不十分だった可能性を指摘します。 ■「一瞬で海の中に…」減速せず突っ込んだか 今月20日午後1時前、鳥羽市国崎町沖を航行していた貨物船「新生丸」が、遊漁船「功成丸」に衝突しました。遊漁船は2つに割れ、乗っていた13人全員が海に投げ出されました。 遊