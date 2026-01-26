2.5次元アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が25日、YouTube公式チャンネルで新曲「King So Dirty」のミュージックビデオ（MV）を公開した。グループ初となる実写作品。ダンサブルなラップチューンに乗せて、メンバー自身が躍動する姿を披露した。今回公開されたMVは、普段のイラストやアバターとは異なる「実写」のメンバーが登場。12月の早朝3時から、凍える寒さの港などでロケ撮影を行ったという。Lapisは「初めて