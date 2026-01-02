中国は、2025年12月末に台湾周辺で実施した大規模軍事演習をめぐり、日本や欧米などが批判や懸念を表明していることに対し、「正当かつ必要で、非難される余地はない」と反論しました。中国国防省の報道官は2026年1月2日に発表した談話で、「台湾独立の阻止と統一促進、干渉への反撃という強大な実力を示した」と主張し、軍事演習が成功裏に終了したことを強調しました。その上で、日本や欧米などが今回の軍事演習への批判や懸念を