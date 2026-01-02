きょう（2日）午後2時半ごろ、皇居・宮殿前で行われていた「新年一般参賀」の最中に、前列にいた男が突然裸になり、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。目撃者などによりますと、「新年一般参賀」最後の5回目が行われている最中、前の列にいた男が突然奇声を発しながら服を脱ぎ始めたということです。男はすぐに近くにいた皇宮警察と警視庁の警察官に取り押さえられ、これから事情を聴くということです。天皇皇后両陛下と