実家や義実家を片付けようとすると立ちはだかる、大量の食器の山。毎日使うものから未開封のものまで台所に混ざっていると、どこから手をつければよいか迷ってしまいます。50代のブロガー、やまだめがねさんは、8年かけて義実家の片付けを進めるなかで、食器を4種類に分類して仕分けているそう。具体的な方法について教えていただきました。まずは「絶対使う食器」をピックアップやまだめがねさんは50代の夫婦ふたり暮らし。なかな