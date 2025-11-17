全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が11月17日に行われ、徳島県代表は開幕戦で東京の早稲田実業と対戦することが決まりました。東京で行われた組み合わせ抽選会は、全国の代表校キャプテンらが一堂に会して行われました。徳島はまだ代表校が決まっていないため、県サッカー協会の久次米尚和常務理事がくじを引きました。その結果・・・。「徳島県代表、トーナメント番号22番に決定です」「おー、開